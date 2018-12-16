NASA показало новый зонд на Марсе NASA показало спутниковые снимки нового зонда InSight, который недавно сел на Марс. Об этом говорится на сайте космического агентства. Кроме самого зонда на фото видны части посадочного механизма. InSight - это миссия, целью которой является изучение внутренностей планеты и марсианской коры. Запуск зонда состоялся 5 мая 2018 года, на поверхность Марса он сел 26 ноября.