Ученые подтвердили, что ледниковые периоды связаны с перекрытием Берингова пролива

Новости науки: До сих пор не известно точных причин, которые привели Землю к такому длительному глобальному похолоданию.

Ученые подтвердили, что наступление ледникового периода может вызываться накоплением углекислого газа на дне океана — как это произошло миллион лет назад, когда замерз Берингов пролив.

Плейстоцен нередко называют просто "ледниковым периодом" — и недаром: в течение всей этой эпохи, продлившейся более двух миллионов лет, на планете чередовались периоды холодные и очень холодные. В некоторые моменты ледники покрывали едва ли не треть всей суши, удерживая огромные массы воды, окончательно они отступили лишь около 10 тысяч лет назад.

Как правило, наступление ледниковых периодов связывают с циклами Миланковича — периодическими уменьшениями потока поступающей от Солнца энергии, связанными с особенностями вращения Земли вокруг него и вокруг собственной оси. Однако не все оледенения совпадают с расчетами этих циклов: в частности, к ним относят ледниковые и межледниковые периоды среднего плейстоцена, между 700 тысячами и 120 тысячами лет назад. Предполагается, что в некоторых случаях их могли вызывать процессы, происходящие в земных океанах.

Так, остывшая вода может оседать ко дну и длительное время оставаться там, плохо перемешиваясь из-за низкой температуры и повышенной солености. Вместе с ней из атмосферы могут удаляться и большие объемы углекислого газа, снижая парниковые эффекты и приводя к глобальному изменению климата. Именно эту гипотезу рассмотрела команда геологов из Эксетерского университета во главе Севом Кендером (Sev Kender). Их статья опубликована в журнале Nature Communications.

Авторы провели забор проб со дна Берингова моря и провели их изотопный, химический и палеонтологический анализ, проследив историю местного климата в среднем плейстоцене. И действительно, ученые показали, что в этот период воды моря были стратифицированы — так, что огромные количества углекислого газа накапливались в северных районах Тихого океана. Это заставляло дополнительные количества газа растворяться в морской воде и усиливало его удаление из атмосферы.

Причиной этому Кендер и его коллеги называют перекрытие Берингова пролива, который в холодные периоды пересыхал и замерзал, образуя сухопутную связь между Азией и Северной Америкой, но перекрывая связь между Тихим и Ледовитым океанами. В норме через пролив на север уходят огромные массы холодной воды, однако после похолодания около миллиона лет назад этот путь оказался тупиком, в котором она накапливалась вместе с растворенными веществами.