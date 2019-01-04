Вечные вопросы, на которые наука не в силах ответить (Фото)

В таком быстро развивающемся мире кажется, что люди нашли ответы на абсолютно все вопросы. Мы привыкли к тому, что если что-то нам и неизвестно, то уж наука точно все знает.