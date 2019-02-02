12 случайных изобретений, которые изменили мир В своём роде наука — это не что иное, как поиск, наблюдение и восприятие. И это утверждение использовалось при многих открытиях. Чтобы получить искомый результат учёные годами работают над материалами методом проб и ошибок. Но есть изобретения, которые получились совершенно случайно. И таких немало. Сейчас это уже обыденные вещи, к которым мы всё привыкли. Но вот что это за изобретения и как они появились, мы хотим вам сегодня рассказать.