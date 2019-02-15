Знаете ли вы: факты о человеческом теле, которые непременно вас удивят (Фото)

Эти двадцать фактов - настоящая ода человеческому телу и совершенству задуманного природой. Ведь то, как оно устроено, не перестанет нас удивлять и через сто, и через двести, и через тысячу лет.