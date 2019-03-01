"Пост из прошлого": фотографии астронавта, сделанные на борту космической станции (Фото) Дугласа Х. Уилока можно найти под ником @Astro_Wheels на твиттере, где астронавт выкладывает фотографии, сделанные с борта космической станции. Предлагаем вашему вниманию невероятные, захватывающие дух фотографии нашей планеты с непривычной нам точки зрения. Комментарии предоставлены Дугласом.