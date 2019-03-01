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Пятница, 01.03.2019
"Пост из прошлого": фотографии астронавта, сделанные на борту космической станции (Фото)
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"Пост из прошлого": фотографии астронавта, сделанные на борту космической станции (Фото)

Дугласа Х. Уилока можно найти под ником @Astro_Wheels на твиттере, где астронавт выкладывает фотографии, сделанные с борта космической станции. Предлагаем вашему вниманию невероятные, захватывающие дух фотографии нашей планеты с непривычной нам точки зрения. Комментарии предоставлены Дугласом.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Космос, Наука, Астронавт, Twitter, Дуглас Х. Уилок, Astro_Wheels.
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