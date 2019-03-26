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Как бы выглядело небо, если бы на месте Луны были планеты Солнечной системы (Фото)
Небольшая фантазия на тему, как бы выглядело ночное небо, если бы на месте Луны оказались другие планеты Солнечной системы.
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