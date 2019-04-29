ТОП-10 самых известных и полезных научных открытий XXI века Несмотря на упаднические настроения, которые царят в текущем веке в обществе, технологический прогресс продолжает усиливаться в геометрической прогрессии. Речь причем идет о фундаментальных дисциплинах и достижениях в них, которые способны в настоящем и будущем перевернуть мир.