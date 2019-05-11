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Первопроходцы: первые изобретения, которые со временем стали популярными (Фото)
Инженерная мысль не стоит на месте. Вещи, которые прочно вошли в обиход, постоянно модернизируются, и с каждой новой моделью все больше удаляются от оригинала. Тем интереснее взглянуть на то, как выглядели привычные нам приборы изначально. Жаль, нет возможности увидеть видео. Первая газонокосилка, говорят, гудела почти как танк.
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