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Среда, 22.05.2019
Подборка самых гигантских объектов во Вселенной
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Подборка самых гигантских объектов во Вселенной

Определяя большая вещь или малая мы руководствуемся, главным образом, сравнением ее с другой вещью. Каждый может определить для себя самый большой предмет на земле. Но любая, из вещей, названных Вами, наверняка будет меньше других предметов, которые могут встретиться во Вселенной. Какие же вещи являются самыми большими во Вселенной? Приятного просмотра и замечательного настроения!
vseonauke.com
Фото: pixabay.com
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Вселенная, Звезда, Астероид, Солнечная система, Черная дыра, Огромный, Космическая паутина, Самые огромные предметы, Крупнейшая галактика, Гигантский кластер.
02:58 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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