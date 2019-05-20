Подборка самых гигантских объектов во Вселенной Определяя большая вещь или малая мы руководствуемся, главным образом, сравнением ее с другой вещью. Каждый может определить для себя самый большой предмет на земле. Но любая, из вещей, названных Вами, наверняка будет меньше других предметов, которые могут встретиться во Вселенной. Какие же вещи являются самыми большими во Вселенной? Приятного просмотра и замечательного настроения!