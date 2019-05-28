|
|
Эволюционные изменения, которые оставили след на теле человека
Точка Дарвина есть у большинства млекопитающих, и люди не являются исключением. У животных этот небольшой выступ на ухе, предположительно, используется для фокусировки на звуке, но в организме человека он больше не выполняет никаких функции. Только 10,4% всего человеческого населения все еще имеют эту отметку. Большинство же утратило ген, отвечающий за образование бугорка на ухе.
Новинки сезона весна-лето 2019: трендовые цвета и сочетания
Скелеты в шкафу: скрытые таланты знаменитостей
Тенденция лета 2019: львиные брови
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Маникюр 2019: сахарный эффект на ногтях (Фото)
Самые высокие женщины на планете
Вещи, которые должны быть в каждой женской сумочке летом
Мужчины, которые платят огромные суммы на пластику
Полезные советы: причины и лечение выпадения волос
Интересные советы: как стать лучшим родителем в мире
Уютный дом с видом на озеро в Бразилии (Фото)
Смешная подборка приколов для хорошего настроения
Чем теперь занимаются звезды, о которых давно уже ничего не слышно
Забавные и милые животные, которые заряжают позитивом
Роскошная загородная резиденция у леса в Канаде (Фото)
Угарная подборка смешных моментов из жизни
Завораживающие фотоснимки США, которые сделаны из космоса
Уморительные котики, которые подарят вам кучу приятных эмоций
Мечта любого туриста: снимки самого красивого города (Фото)
Убойственные селфи от забавных людей
Хороший сон: на какие продукты стоит обратить внимание во время ужина, а какие исключить
Боремся со скукой: "миниатюрный офис" от талантливого фотографа
Взгляд в прошлое: как выглядели офисы сто лет тому назад (Фото)
Грандиозное шоу: Гонконгский балет станцевал в честь своего 40-летия
"Игра престолов": как выглядят локации сериала в реальной жизни (Фото)