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Вторник, 28.05.2019
Эволюционные изменения, которые оставили след на теле человека
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Эволюционные изменения, которые оставили след на теле человека

Точка Дарвина есть у большинства млекопитающих, и люди не являются исключением. У животных этот небольшой выступ на ухе, предположительно, используется для фокусировки на звуке, но в организме человека он больше не выполняет никаких функции. Только 10,4% всего человеческого населения все еще имеют эту отметку. Большинство же утратило ген, отвечающий за образование бугорка на ухе.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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