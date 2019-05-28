Эволюционные изменения, которые оставили след на теле человека Точка Дарвина есть у большинства млекопитающих, и люди не являются исключением. У животных этот небольшой выступ на ухе, предположительно, используется для фокусировки на звуке, но в организме человека он больше не выполняет никаких функции. Только 10,4% всего человеческого населения все еще имеют эту отметку. Большинство же утратило ген, отвечающий за образование бугорка на ухе.