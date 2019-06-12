Самые многочисленные подводные силы флота разных стран мира Вооруженные силы - важный элемент безопасности любого государства. Воздушные, наземные и даже подводные войска гарантируют гражданам государства спокойный сон и беззаботную жизнь. Мы много слышим о наземных военных событиях, но как насчет того, что не видно глазу? Возможно, подводные лодки не участвуют в красочных сражениях, но часто секретные миссии, которые они выполняют, оказываются решающими.