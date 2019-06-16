Все то, что вы знали о динозаврах, было неправдой

Все в детстве любили динозавров,и практически все просто обожали "Парк Юрского периода". Но не многие знают, что практически все, что нам рассказывает о динозаврах массовая культура - неправда. В этой подборке вы сможете прочитать самые популярные заблуждения о динозаврах.