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Суббота, 22.06.2019
Стихия загадочная и таинственная: удивительные вещи, которые приоткрыл на Океан
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Стихия загадочная и таинственная: удивительные вещи, которые приоткрыл на Океан

Моря и озера хранят множество тайн и загадок, массу страшных, удивительных и бесценных находок. Причем не только природных, но и рукотворных. Затонувшие города, корабли с сокровищами - все это многие годы ищут охотники за кладами и ученые. Иногда некоторым везет - как, например, в этих случаях.
sreda.temadnya.com
Фото: pixabay.com
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Наука, Океан, Загадки, Тайны, Удивительное.
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