Стихия загадочная и таинственная: удивительные вещи, которые приоткрыл на Океан

Моря и озера хранят множество тайн и загадок, массу страшных, удивительных и бесценных находок. Причем не только природных, но и рукотворных. Затонувшие города, корабли с сокровищами - все это многие годы ищут охотники за кладами и ученые. Иногда некоторым везет - как, например, в этих случаях.