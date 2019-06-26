Как меняется человек после трех бокалов вина

Однажды рекламный фотограф Маркос Альберти решил провести собственный фотоэксперимент, вдохновившись поговоркой о вине, которая ему очень нравится. Согласно ей, говорят, что первый бокал вина - к аппетиту, второй - к любви, третий - к хаосу. Решив убедиться лично, правдиво ли это утверждение, он пригласил добровольцев, которые разрешили себя сфотографировать после 1-го, 2-го и 3-го бокалов вина. Вот что у него получилось.