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Как меняется человек после трех бокалов вина
Однажды рекламный фотограф Маркос Альберти решил провести собственный фотоэксперимент, вдохновившись поговоркой о вине, которая ему очень нравится. Согласно ей, говорят, что первый бокал вина - к аппетиту, второй - к любви, третий - к хаосу. Решив убедиться лично, правдиво ли это утверждение, он пригласил добровольцев, которые разрешили себя сфотографировать после 1-го, 2-го и 3-го бокалов вина. Вот что у него получилось.
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