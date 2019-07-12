На вес золота: самые дорогие жидкости на нашей планете Обычно говоря о самых дорогих вещах в мире, мы думаем об автомобилях или ювелирных изделиях. Какие еще вещи вы считаете дорогими? Может быть, частные самолеты? Ну, как насчет простых черных чернил? Сколько бы вы заплатили за литр туши? Вот список из 10 самых дорогих жидкостей на этой планете.