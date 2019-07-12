Скачать
Пятница, 12.07.2019
На вес золота: самые дорогие жидкости на нашей планете
1 / 12

На вес золота: самые дорогие жидкости на нашей планете

Обычно говоря о самых дорогих вещах в мире, мы думаем об автомобилях или ювелирных изделиях. Какие еще вещи вы считаете дорогими? Может быть, частные самолеты? Ну, как насчет простых черных чернил? Сколько бы вы заплатили за литр туши? Вот список из 10 самых дорогих жидкостей на этой планете.
http://terraoko.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

яд, Ртуть, Кровь, Жидкость, Дорогие вещи.
03:29 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь