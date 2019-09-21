Маленькую травяную блоху назвали в честь Фродо Бэггинса (Фото)

Недавно открытый вид травяных блох назвали в честь хоббита Фродо Бэггинса- главного героя романа"Властелин колец" Джона Толкина. Ученые из Новой Зеландии дали ему название Psylla frodobagginsi.

Такое название травяная блоха получила не только за свои небольшие размеры, но и потому что она живет на Южном острове Новой Зеландии, где снимали фильмы"Властелин колец" и"Хоббит".

Блоху обнаружили исследователи Франческо Мартони и Карен Армстронг, которые изучали насекомых семейства травяных блох для докторской работы Мартони в новозеландском Исследовательском центре биозащиты.

Предтавників Psylla frodobagginsi течение десятилетий ошибочно относили к виду Psylla apicalis, но исследователи определили, что они являются двумя различными видами.

Напомним, что исследователи обнаружили останки рудапитека - обезьяны, которая жила на Земле десять миллионов лет назад. Оказывается, большую часть жизни эти животные проводили на двух ногах.