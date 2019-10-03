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Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик
Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик

Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик

Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик
14:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы обнаружили возможные останки мертвых галактик, поглощенных галактикой Андромедой.

Где-то через четыре миллиарда лет наша Галактика сойдется с соседней Туманностью Андромеды и постепенно будет поглощена. Млечный Путь всего лишь в несколько раз легче Андромеды, он станет самой массивной - но далеко не первой - жертвой в ее истории. Некоторые из таких поглощений удается заметить по связанным группам звезд, некогда входившим в отдельные объекты, галактики и скопления, а теперь образующим небольшие скопления и потоки в Андромеде.

Такие следы прошлых поглощений исследовали Дугал Мэки (Dougal Mackey) и его коллеги из Австралийского национального университета. Их новую статью публикует журнал Nature. По словам ученых, Андромеда пережила два периода масштабных поглощений: один - несколько миллиардов лет назад, а другой - в более далеком прошлом. Астрономы использовали данные программы PAndAS, в рамках которой были получены детальные панорамы галактики Андромеды (М31).

Интерес ученых привлекли две группы плотных шаровых скоплений звезд на далекой периферии и на очень необычных орбитах. Скопления группы GC-Sub движутся под небольшим углом к плоскости самой галактики, а группы GC-Non - почти перпендикулярно. Это значит, что в Андромеду они попали с разных направлений, по отдельности. Однако ученые пока не могут сказать, появились они в ходе поглощений двух галактик или же Андромеда "в два приема" расправилась с одной и той же.

Это достижение само по себе: найден самый дальний протокластер галактик

Крошечная галактика М32 по соседству с Андромедой, скорее всего, тоже является останками - центром галактики, которая некогда была почти столь же массивной, как наша. Большую ее часть Андромеда поглотила около двух миллиардов лет назад, наполнив веществом периферийные области своего гало. Возможно, как минимум одна из групп звездных скоплений связана с этим событием, однако такая проверка требует новых наблюдений за движением звезд Андромеды и М32.

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Космос, Андромеда, Галактика Андромеда, Галактики, Мертвые галактики.
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