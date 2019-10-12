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SpaceX проведет пилотируемый полет на МКС вначале следующего года

SpaceX проведет пилотируемый полет на МКС вначале следующего года
06:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки:В начале 2020 года SpaceX запустит американских астронавтов на МКС.

SpaceX намерена запустить американских астронавтов на Международную космическую станцию уже в следующем году. Соответствующее заявление сделал администратор NASA Джим Брайденстайн, передает Naked Science. 

«Если все пойдет по плану, то мы сможем запустить аппарат в первом квартале следующего года. Но помните - и это самое важное - есть еще вещи, которые мы должны решить, чтобы обеспечить безопасность наших астронавтов», - сказал Брайденстайн.

Капсула должна была обеспечить транспортировку астронавтов на космическую станцию впервые с момента окончания американской программы космических челноков в 2011 году. С момента завершения программы космических челноков NASA пришлось полагаться на Россию, чтобы перевозить астронавтов на космическую станцию и обратно по цене 85 миллионов долларов за место.

Теперь агентство рассчитывает на то, что SpaceX и Boeing выполнят эту задачу. Напомним, первый пилотируемый полет на космическую станцию должен был состояться в прошлом году, но SpaceX потерпела серьезную неудачу в апреле, когда ее челнок Dragon взорвался во время испытаний, вызвав задержку и возобновления испытаний. Некоторые из технических проблем, над которыми работает SpaceX, включают в себя проблемы с парашютами и двигательной установкой. По словам Илона Маска, они хотят провести хотя бы 10 успешных испытаний парашютной системы перед запуском Dragon к МКС.

Напоминаем, глава компании SpaceX, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск пообещал, что его ракетный корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс.

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НАСА, Космос, SpaceX, Илон Маск, Джим Брайденстайн, SpaceShip.
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