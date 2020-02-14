Бразильский дизайнер показал, как выглядел Святой Валентин (Видео)

С помощью 3D-реконструкции ученые показали, как выглядел Святой Валентин. Существует несколько теорий, где похоронен Святой Валентин. Большинство ученых считают, что останки покровителя влюбленных хранятся в базилике Св. Марии Космедин в Риме.