Беда не ходит одна: новый коронавирус мутировал сразу в два варианта

Новости науки:Коронавирус CoVID-2019 мутировал сразу в два отдельных варианта.

Первый случай новой коронавирусной инфекции был выявлен в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С самого момента вспышки вирус, казалось, не претерпевал серьезных изменений в своем геноме. По состоянию на 4 марта, CoVID-2019 выявлен у 10 тысяч человек за пределами Китая и продолжает свое "путешествие" по Земле.

Однако результаты исследования, опубликованного в журнале National Science Review, свидетельствуют о том, что CoVID-2019 все-таки мутировал, в результате чего исследователи выявили сразу два варианта: S-cov и более опасный L-cov, который отличается более высокой трансмиссивностью и наносит больший вред дыхательной системе человека.

Вирусы обладают способностью адаптироваться к окружающей среде и новым хозяевам. Этот процесс называется мутацией. Сегодня одних только вирусов вызывающих простуду и грипп насчитывается не менее 300. По этой причине многие исследователи высказывали свою обеспокоенность возможной мутацией новой коронавирусной инфекции.

Так, в ходе работы ученые из Школы биологических наук Пекинского университета и Института Пастера Шанхайской академии наук проанализировали геномную молекулярную эволюцию 103 новых образцов коронавируса. В результате специалисты обнаружили 101 образец CoVID-2019, который можно разделить на S-cov и L-cov на основе 149 мутационных пятен на штаммах вируса.

Как пишут авторы исследования, геном варианта S-cov относительно старше L-cov и на 30% ближе к коронавирусу, связанному с летучими мышами. В то же самое время L-cov был более распространен на ранних стадиях вспышки в Ухане, но заболеваемость именно этим штаммом снизилась в начале января. Также исследователи сообщают, что большинство пациентов были инфицированы только одним из двух вариантов CoVID-2019. Однако результаты анализов американского гражданина, недавно вернувшегося из Китая, позволяют предположить, что он мог быть заражен сразу двумя штаммами вируса.

Наибольшие опасения специалистов вызывает возможность дальнейшей мутации. Как пишет The Global Times, Ян Чжаньцю, вирусолог из Уханя, сообщил что американский пациент, вероятно, был заражен третьим вариантом вируса, который еще предстоит идентифицировать. Для этого потребуется анализ большого количества образцов.

Как правило, человек может быть заражен только одним подтипом коронавируса, однако весьма вероятно, что адаптация коронавируса к различным средам и хозяевам привела к мутации непосредственно перед заражением человека. Это означает, что существует более чем один промежуточный хозяин CoVID-2019 и более чем одно место происхождения. Китайские вирусологи полагают, что пока вирус распространяется по всему миру, может произойти больше мутаций.

На данный момент естественный хозяин вируса не определен. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в качестве основного источника вируса рассматривают летучих мышей, которые могли заразить других животных, после чего инфекция стала передаваться человеку. Однако мнения в академическом сообществе на этот счет разделились. Более того, не исключено, что коронавирусная инфекция имеет несколько мест рождения с различными путями передачи.

Однако учитывая тот факт, что мутация была незначительной в последовательности генов и не изменила природу вируса, уже имеющиеся мутации никак не повлияют на предпринятые профилактические меры и существующие методы лечения. И все же ситуация остается довольно напряженной, так как возможность дальнейших мутаций исключить нельзя.