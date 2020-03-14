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Хороший знак для ученых: обнаружены потенциальные мишени иммунного ответа на коронавирус

Хороший знак для ученых: обнаружены потенциальные мишени иммунного ответа на коронавирус
18:23 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Участки антигенов коронавируса SARS-Cov-2, на которые реагирует иммунная система человека, имеют большую степень сходства с участками антигенов SARS-CoV - возбудителя атипичной пневмонии.

Исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойя (штат Калифорния, США) при помощи коллег из Института Крейга Вентера провели первый в своем роде анализ мишеней иммунного ответа против коронавируса SARS-Cov-2. Статья об этом будет опубликована 16 марта в издании Cell, Host and Microbe.

Когда наша иммунная система сталкивается с вирусами или бактериями, она сосредотачивается на небольших участках чужеродных антигенов - так называемых эпитопах. Именно по эпитопам распознают "захватчиков" Т- и B-лимфоциты, и именно к этим участкам прикрепляются антитела. Наличие полной карты вирусных эпитопов и их иммуногенности (способности вызвать иммунный ответ) важно для специалистов, которые занимаются разработкой и улучшением вакцин.

"Прямо сейчас у нас ограниченная информация о том, какие фрагменты вируса вызывают устойчивую реакцию [иммунной системы] человека, - говорит ведущий автор исследования Алессандро Сетте, доктор биологических наук. - Знание иммуногенности определенных вирусных областей или, иными словами, на какие части вируса иммунная система реагирует и насколько сильно, имеет непосредственное отношение к разработке перспективных вакцин".

"Обнадеживающая" мутация: в геноме коронавируса нашли первое большое изменение

Несмотря на определенные пробелы в знаниях о реакции людей на вирус SARS-Cov-2, в целом эпитопы семейства коронавирусов изучены хорошо, как и особенности иммунного ответа на них. На данный момент, кроме SARS-Cov-2, в человеческой популяции циркулируют еще четыре коронавирусных штамма. Они, как правило, не вызывают тяжелых болезней, и все вместе ответственны примерно за четверть сезонных простуд.

SARS-CoV-2 демонстрирует высокую степень схожести эпитопов со штаммом SARS-CoV (возбудителем атипичной пневмонии). Это значит, что информация о SARS-CoV может быть использована для создания вакцины против нового коронавируса

Но каждые несколько лет появляется новый штамм, который вызывает тяжелые заболевания, как это было в случае с SARS-CoV (возбудителем атипичной пневмонии) в 2002-2003 годах и MERS-CoV (возбудителем ближневосточного респираторного синдрома), вспышка которого произошла в 2015 году, а теперь и SARS-CoV-2. По словам ученых, "свежий" коронавирус имеет наибольшую степень схожести именно с SARS-CoV - коронавирусом, эпитопы которого охарактеризованы лучше всего.

Для своего исследования авторы статьи использовали доступные данные из базы IEDB, которая содержит более 600 тысяч известных эпитопов для 3600 различных вирусов, а также информацию из базы Virus Pathogen Resource. Ученые проанализировали известные эпитопы штамма SARS-CoV и сопоставили их с аналогичными участками антигенов SARS-CoV-2.

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"Мы смогли сопоставить 10 В-клеточных эпитопов с новым коронавирусом, и благодаря общей высокой степени сходства [антигенных] последовательностей между SARS-CoV и SARS-CoV-2, существует высокая вероятность того, что в этих двух штаммах одни и те же области являются иммунодоминантными", - комментирует один из авторов исследования Альба Грифони. Пять сходных эпитопов были обнаружены в гликопротеинах шиповидных отростков - тех самых, которые напоминают зубцы короны и дали название коронавирусам. Три аналогичных эпитопа были найдены в вирусном нуклеокапсиде (комплекс белка с РНК), а еще два - в белковой оболочке. Кроме того, в шиповидных отростках и нуклеокапсиде ученые обнаружили 17 сходных Т-клеточных эпитопов.

Тот факт, что многие эпитопы являются консервативными для двух штаммов коронавируса, - обнадеживающая информация для тех, кто работает над созданием вакцин против SARS-CoV-2. "Вакцинные стратегии, которые специально нацелены на эти [консервативные] регионы, могут генерировать иммунитет, который не только перекрестно защищает [от разных штаммов], но и относительно устойчив к продолжающейся эволюции вируса", - утверждает Алессандро Сетте.

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Иммунитет, Коронавирус, Иммунология, SARS-CoV-2, SARS-CoV.
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