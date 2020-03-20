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Коронавирус: NASA отложила подготовку полета человека к спутнику Земли

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Коронавирус: NASA отложила подготовку полета человека к спутнику Земли
17:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Из-за ситуации с коронавирусом космическое агенство приостановит работы над сверхтяжелым носителем SLS и космическим кораблем Orion.

NASA вынуждено реагировать на угрозу со стороны распространения по миру коронавируса. Как стало известно, в космическом ведомстве решили не "испытывать судьбу" и ввести расширенные меры безопасности. "Руководство NASA нацелено на то, чтобы сделать здоровье и безопасность своих работников главным приоритетом в условиях ситуации с коронавирусом. Для этого с пятницы, 20 марта, мы вводим в сборочном центре "Мишуд" и Космическом центре им. Джона Стенниса четвертый уровень мер безопасности", - заявил руководитель NASA Джеймс Брайденстайн (James Bridenstine).

В заявлении говорится, что ранее у одного из сотрудников Космического центра Стенниса выявили положительный результат на Covid-19. Кроме того, в ведомстве указывают на рост числа заразившихся среди людей, проживающих в округе.

Ограничения затрагивают постройку и испытания оборудования сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), а также космического корабля Orion - двух ключевых компонентов новой программы NASA "Артемида".

Космический корабль Orion

NASA рассматривает высадку человека на Луну без орбитальной станции Gateway

Она ставит своей задачей возвращение человека на Луну и (в долгосрочной перспективе) создание там постоянно действующей исследовательской базы. Реализацию этих задач иногда рассматривают как подготовку к следующему шагу - полету человека на Марс: впрочем, насчет последнего пункта NASA пока не имеет конкретных планов.

Space Launch System

Напомним, недавно представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Стив Джурчик заявил, что первый полет в рамках программы "Артемида" может состояться примерно во второй половине 2021 года. В рамках миссии Artemis-1 корабль Orion выполнит беспилотный полет к естественному спутнику Земли.

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Первый пуск корабля с экипажем запланировали на 2022-2023 годы, а в 2024-м должна состояться высадка на Луну двух астронавтов - мужчины и женщины.

Неизвестно, насколько сильно скажутся на этих планах новые меры, однако стоит сказать, что испытания Space Launch System и Orion переносили много раз. Ранее первый полет корабля с экипажем хотели выполнить еще в 2014 году, а начать полеты к Луне планировали в 2019-2020 годах. При этом до сих пор за спиной Orion лишь один беспилотный космический запуск - его выполнили в 2014-м.

Неопределенной остается и судьба перспективной орбитальной станции Gateway, которая, как недавно стало известно, может оказаться ненужной для высадки человека на Луну.

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НАСА, Орион, Луна, Карантин, SLS, Коронавирус, Спутник Земли, Space Launch System, Артемида, Джеймс Брайденстайн, Covid-19.
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