Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки - более 40 случаев коронавируса
В Киеве за сутки - более 40 случаев коронавируса
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
Барселона займется обменом футболистов
Барселона займется обменом футболистов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая

На Земле серьезно уменьшается покрытие льда (Видео)

На Земле серьезно уменьшается покрытие льда (Видео)
11:51 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Полученные результаты показывают, что, несмотря на рост ледников в восточной части Антарктиды, льды на ее западе стремительно таят.

Ученые уже долго время предупреждают, что на Земле серьезно уменьшается покрытие льда из-за изменения климата. NASA использовало современный спутник ICESat-2 для лазерного сканирования планеты, чтобы показать, как изменилась высота ледяного покрова Гренландии и Антарктики за последние 16 лет.

В ходе измерений ICESat-2 использовал лазерный высотомер. Он посылает 10 000 импульсов в секунду на поверхность Земли и измеряет время, за которое сигнал возвращается возвращается обратно.

Потери привели к повышению уровня моря на 14 миллиметров с 2003 по 2019 годы — это немногим меньше трети от общего уровня подъема воды, который наблюдается в мировых океанах. 

Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость

Всего в Гренландии ежегодно исчезало в среднем 200 гигатонн льда, в Антарктиде — 118 гигатонн. Одна гигатонна равна 109 тонн, такого количества льда хватило бы, чтобы заполнить 400 000 олимпийских бассейнов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Земля, Наука, Ледники, Новое исследование, Тают ледники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 В Днепропетровской области разбился самолет: есть погибшие (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Родительские субботы в мае 2020 года
Родительские субботы в мае 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь