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Коронавирус может привести к бесплодию - ученые

Коронавирус может привести к бесплодию - ученые
17:35 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки:Вирус COVID-19 может вызывать тяжелые последствия у женщин.

Коронавирус может вызывать тяжелые осложнения у женщин, вплоть до бесплодия. Ученые уже подтвердили, что COVID-19 тяжело переносят не только пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, но и многие беременные женщины.

О том, что вирус влияет на репродуктивную систему, говорится в исследовании китайских ученых из департамента физиологии Медуниверситета Цзинина (Jining Medical University).

По мнению ученых, патоген способен проникнуть в органы мочеполовой системы, ведь в них очень много белка ACE2, который и является "воротами" для проникновения в организм человека.

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Таким образом, ученым удалось выяснить, что коронавирус способен инфицировать яичники, матку, влагалище и даже плаценту. Это может привести к бесплодию, считают исследователи, и предупреждают о возможных нарушениях менструального цикла, респираторном дистресс-синдроме беременных и других опасных патологиях.

Эксперты подчеркивают, что многие вирусные заболевания могут влиять на репродуктивную систему. Сейчас ученые и дальше работают в этом направлении, проводя ряд исследований о влиянии штамма SARS-CoV-2 на женщин в целом и на беременных в частности.

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Бесплодие, Коронавирус, Covid-19.
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