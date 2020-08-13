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Российская вакцина от коронавируса: у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффекта

Российская вакцина от коронавируса: у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффекта
Обновлено 03:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
У 38 взрослых здоровых добровольцев, которые тестировали российскую вакцину от COVID-19, зафиксировали в общем 144 побочных эффекта, часть из которых наблюдается до сих пор.

Об этом пишет Фонтанка после изучения непубличного отчета Центра Гамалеи, который создавал вакцину. 

В отчете отмечается, что препарат прошел прошел процедуру регистрации, которая применяется в условиях возникновения ЧС. Такая вакцина может использоваться только в медицинских учреждениях, которые имеют соответствующее право на такие процедуры.

 Остается неизвестным, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса, ведь исследования были недостаточно обширными и проводились в сжатые сроки. 

"Защитный титр (предельное разведение пробы сыворотки крови, при котором и обнаруживается активность антител, - ред) в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились." - выдержка из документов Центра Гамалеи

Издание отмечает, что после 42 дней, прошедших после вакцинации, у добровольцев зафиксировали показатель антител со средним титром в 49,3. Указывается, что это значение ниже, чем средний уровень антител и со временем он может снизиться.   

По убеждению Минздрава страны., вакцина способна сформировать устойчивый иммунитет, который должен сохраняться на протяжении двух лет. Однако профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов указывает, что подтверждений этим заявлениям нет. 

Также Центр Гамалеи сообщает о том, что побочные явления у людей, прошедших вакцинацию, встречаются "часто или очень часто". 

"Определить более точно встречаемость нежелательных явлений не представляется возможным из-за ограниченности выборки участников исследования", - говорится в сообщении. 

У 38 добровольцев зафиксировано в общей сложности 144 побочных эффекта, хоть большинство из них не имели серьезных последствий. Однако 42 дня спустя, 31 из этих симптомов сохранились. 

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В основном они связаны с отклонениями показателей иммунной системы. Центр отмечает, что исход 27 явлений до сих пор не ясен. 

Среди симптомов, на которые жаловались добровольцы: повышение температуры, головная боль, диарея, астения, недомогание, пирексия, заложенность носа, першение в горле и ринорея. 

В месте прививки отмечали отечность, боль, гипертермию и зуд.

Из медицинских документов следует, что вакцина имеет возрастное ограничение 18–60. Это опять же связано с узостью исследований. Детям и пенсионерам препарат не разрешен.

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Противопоказан он беременным и кормящим, так как "эффективность и безопасность не изучались". Не исследовалось также взаимодействие вакцины с другими лекарствами и ее влияние на способность человека управлять транспортными средствами.

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Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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