Ученые смоделировали распространение коронавируса в пространстве, и вот почему стоит носить маску (Видео)

Анимация показывает, как коронавирус распространятся от человека к человеку.

Ученые исследовательского института в Кобе (Япония) задействовали суперкомпьютер, чтобы смоделировать распространение выдыхаемых человеком частиц.

Короткое видео наглядно демонстрирует, как коронавирус может распространяться в пространстве и почему важно соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Watch: Japanese researchers used a supercomputer to examine how coronavirus spreads when sitting at a dinner table. https://t.co/uJ5bBwzNMt pic.twitter.com/WlPZd3EyoT — NBCWashington (@nbcwashington) October 16, 2020

Как сообщалось ранее, в Украине коронавирус по состоянию на 17 октября обнаружен у более чем 293 тысяч человек.

Напомним, ученые обнародовали данные, что шансы заболеть COVID-19 у всех возрастных категорий равны, а тяжесть заболевания во многом зависит от группы крови.

Также писалось, что врач Евгений Дуровский считает, что самой большой ошибкой украинцев при подозрении на коронавирус или первых стадиях COVID-19 является прием препаратов, которые не были назначены врачом.