Ученые смоделировали распространение коронавируса в пространстве, и вот почему стоит носить маску (Видео)

Ученые исследовательского института в Кобе (Япония) задействовали суперкомпьютер, чтобы смоделировать распространение выдыхаемых человеком частиц.

Короткое видео наглядно демонстрирует, как коронавирус может распространяться в пространстве и почему важно соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Watch: Japanese researchers used a supercomputer to examine how coronavirus spreads when sitting at a dinner table. https://t.co/uJ5bBwzNMt pic.twitter.com/WlPZd3EyoT

