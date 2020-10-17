Ученые смоделировали распространение коронавируса в пространстве, и вот почему стоит носить маску (Видео)

Ученые исследовательского института в Кобе (Япония) задействовали суперкомпьютер, чтобы смоделировать распространение выдыхаемых человеком частиц.
Короткое видео наглядно демонстрирует, как коронавирус может распространяться в пространстве и почему важно соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Watch: Japanese researchers used a supercomputer to examine how coronavirus spreads when sitting at a dinner table. https://t.co/uJ5bBwzNMt pic.twitter.com/WlPZd3EyoT
— NBCWashington (@nbcwashington) October 16, 2020
Как сообщалось ранее, в Украине коронавирус по состоянию на 17 октября обнаружен у более чем 293 тысяч человек.
Напомним, ученые обнародовали данные, что шансы заболеть COVID-19 у всех возрастных категорий равны, а тяжесть заболевания во многом зависит от группы крови.
Также писалось, что врач Евгений Дуровский считает, что самой большой ошибкой украинцев при подозрении на коронавирус или первых стадиях COVID-19 является прием препаратов, которые не были назначены врачом.