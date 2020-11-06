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Дети легче переносят коронавирус: ученые выяснили причину

Дети легче переносят коронавирус: ученые выяснили причину
15:51 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В то время, когда все больше людей заболевают коронавирусом, важно знать, что дети и взрослые вырабатывают разные типы и количество антител в ответ на заражение новым коронавирусом SARS-CoV-2.

К такому заключению пришли специалисты из Колумбийского университета Vagelos.

В результате исследований выяснилось, что различия в антителах позволяют предположить, что течение инфекции и иммунный ответ у детей отличаются от реакции взрослого оргаизма, и большинство детей легко выводят вирус из своего тела.

"Наше исследование обеспечивает углубленное изучение антител SARS-CoV-2 у детей, демонстрируя резкий контраст со взрослыми", - говорит иммунолог Колумбийского университета Донна Фарбер.

"Дети могут избавиться от этого вируса более эффективно, чем взрослые, и им может не понадобиться сильный иммунный ответ антител, чтобы избавиться от него", - доцент кафедры вирусного молекулярного патогенеза отделения педиатрии Колумбии Маттео Поротто.

Дети, менее подвержены коронавирусу

Одним из ярких проявлений пандемии COVID-19 является то, что большинство детей хорошо справляются с вирусом, в то время как пожилые люди тяжело переносят болезнь.

У детей вырабатывается меньше антител против SARS-CoV-2

Из 47 детей, участвовавших в исследовании, 16 лечились в Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета для MIS-C, и 31 ребенок того же возраста дал положительный результат на вирус после посещения медицинского центра для лечения. У половины детей без MIS-C не было симптомов COVID-19. В исследовании приняли участие 32 взрослых: от пациентов с тяжелыми заболеваниями, поступивших в больницу, до пациентов с более легкими формами заболевания, которые выздоровели дома. 

Исследование показало, что обе группы детей продуцировали одинаковый профиль антител, который отличался от такового у взрослых. 

По сравнению со взрослыми, у детей вырабатывается меньше антител против белка вируса, который вирус использует для заражения клеток человека. Детские антитела обладали наименьшей нейтрализующей активностью, в то время как все взрослые, вырабатывали нейтрализующие антитела.

Хотя может показаться нелогичным, что самые больные пациенты вырабатывают антитела с наибольшей нейтрализующей активностью, Фарбер говорит, что это, вероятно, отражает количество времени, в течение которого вирус присутствует в организме у самых больных.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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