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Маски бесполезны от коронавируса? Эксперимент ученых показал неожиданные результаты

Маски бесполезны от коронавируса? Эксперимент ученых показал неожиданные результаты
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В Дании ученые провели масштабное исследование, во время которого они изучили эффект использования защитной маски против заражения COVID-19. Результаты оказались неожиданными. Если раньше ученые утверждали, что маски сокращают риск заражения вдвое, то датское исследование говорит о том, что этот процент ниже - маски эффективны только на 15-20%.

Для научного эксперимента было создано две группы – те, кто носили защитные маски, и те, кто их не использовал. Отметим, что все участники следовали всем остальным рекомендациям властей в отношении COVID-19.

Результат исследования показал, что информация о том, что маска снижает риск заражения коронавирусом вдвое – не подтвердилась. Через месяц наблюдения у 1,8% участников группы «в масках» и 2,1% участников второй группы был обнаружен вирус. Таким образом, выходит, что защитные маски эффективны лишь на 15-20%.

По словам авторов исследования, результаты показывают степень защиты, которую могут ожидать носители масок, в то время, когда другие их не носят, однако другие рекомендации против COVID-19 соблюдают.

Ученые подчеркивают, что в исследование не прояснило влияние защитных масок в ситуациях, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию. Поэтому, что эти результаты нельзя использовать в контексте того, что маски носить не нужно вовсе. Все же, нельзя исключать, что широкое использование масок может быть эффективным средством снижения заражения коронавирусом.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, нужно ли носить защитную маску, когда дома есть больной коронавирусом.

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Все по теме:

Исследование, Наука, Коронавирус, Covid-19, Защитные маски.

Автор:

Телеграф
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