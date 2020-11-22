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Ученые выяснили, может ли жидкость для полоскания рта спасти от заражения COVID-19

Ученые выяснили, может ли жидкость для полоскания рта спасти от заражения COVID-19
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Дезинфицирующие средства для рук и салфетки на спиртовой основе играют важную роль в снижении уровня инфицирования. Однако другие продукты также могут сыграть свою роль.

Об этом сообщает MedicalNewsToday ссылаясь на данные исследования, опубликованном в Журнале медицинской вирусологии. Ученые из Медицинского колледжа американского штата Пенсильвания определили, что несколько пероральных и назальных растворов могут снизить риск передачи вируса при использовании людьми с коронавирусной инфекцией.

"Пока мы ждем разработки вакцины, необходимы методы снижения передачи", - говорит Мейерс. "Продукты, которые мы тестировали, легко доступны и часто уже являются частью повседневной жизни людей".

Для расследования Мейерс и его команда использовали респираторный вирус человека под названием HCoV-229E, который принадлежит к тому же семейству вирусов, что и SARS-CoV-2. В лаборатории они предоставили вирусу различные продукты, чтобы оценить, могут ли они успешно снизить вирусную активность.

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Например, раствор для полоскания носа убил 99% коронавирусов за 1 минуту и 99,9% за 2 минуты. Не менее действенным оказался ополаскиватель для рта - он снизил количество коронавирусов с 99,9% до более чем 99,99%.  Растворы перекиси водорода также эффективны против SARS-CoV-2. Они уничтожили вирус со скоростью от 90 до 99%.

Регулярное полоскание полости рта людьми с коронавирусной инфекцией может снизить вирусную нагрузку во рту, горле и носу. Это потенциально может уменьшить количество, которое они могут передать другим при кашле или чихании.

Ранее "Телеграф" писал, так ли эффективно маски защищают от коронавируса.

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Все по теме:

Гигиена, Полоскание, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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