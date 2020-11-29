Ученые выдвинули новую версию о появлении коронавируса

Специалисты из Китайской академии наук заявили, что коронавирус нового типа появился не в Китае, а в Индии летом 2019 года.

Об этом пишет издание The Sun.

В документе исследователей из Шанхайского института биологических наук предполагается, что вирус существовал на Индийском субконтиненте до вспышки в Ухане в декабре прошлого года. Новое исследование бросает вызов общепринятому мнению ученых о том, что вирус возник на рынках Ухани.

"Традиционный подход к отслеживанию происхождения штаммов коронавируса не работает, поскольку в нем использовался вирус летучих мышей, обнаруженный в Юньнани на юго-западе Китая несколько лет назад", - говорится в исследовании, проведенном доктором Шен Либингом.

Ученые используют это как отсылку к предкам для изучения эволюционной истории, но вирус летучей мыши не является предком человеческого вируса, а именно это мешает ученым проследить происхождение пандемии. Они утверждают, что штаммы с наибольшим количеством мутаций существуют уже давно, а те, у которых меньше мутаций, ближе к исходному предку Covid-19. Наименее мутировавший штамм был обнаружен в восьми странах: Австралии, Бангладеш, Греции, США, России, Италии и Чехии.

Исследователи предполагают, что многочисленное население Индии, экстремальные погодные условия и засуха создали необходимые условия для распространения вируса.

"Наш результат показывает, что Ухань - не то место, где впервые произошла передача SARS-CoV-2 от человека к человеку", - заявили ученые.

А тем временем в СМИ появляется информация о том, что ученые из Уханя хранили образцы коронавируса, начиная с 2013 года, а также утаивали от руководства Китая вспышку болезни.