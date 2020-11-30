Оказался супервыносливым: появилось новое неожиданное свойство COVID-19

Пока в мире создают вакцины против коронавируса, особенно при тяжелых случаях заболевания, ученые обнаруживают новые свойства COVID-19, которые поражают светлые умы науки.

Издание Daily Mail сообщает, что частицы, содержащие коронавирус, попадая на поверхность, остаются заразными в течение нескольких дней, превращаясь в микроскопическую пленку, похожую на блин. В пленочном виде SARS-CoV-2 сохраняет активность от нескольких часов до нескольких дней.

Пленка полностью исчезает в разное время, в зависимости от материала, на который она попала. На нержавеющей стали и меди она сохраняется всего 24 и 16 часов соответственно, но на полипропилене она может прожить более 150 часов. На стекле она держится более 80 часов.

Исследователи говорят, что их результаты показывают, что вирус может сохраняться в жизнеспособной форме в течение длительного периода времени, и подчеркивают необходимость регулярной и тщательной очистки поверхностей.

Ранее сообщалось, что полоскание ротовой полости может защитить от коронавируса на 99%.