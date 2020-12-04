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Названы продукты, которые снижают активность ферментов COVID-19

Названы продукты, которые снижают активность ферментов COVID-19
16:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Пока ученые исследуют выносливость частиц коронавируса на предметах быта, а также хотят выяснить реальную "родину" COVID-19, некоторые исследователи пытаются понять, каким образом можно затормозить коронавирусную инфекцию в организме человека.

Так, ученым из Университета Северной Каролины удалось вычислить продукты питания, которые качественно снижают активность ферментов COVID-19. О результатах исследования стало известно из статьи, опубликованной в издании Frontiers in Plant Science.

Химические соединения в темном шоколаде, какао, винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека, так как вещества, которые они содержат, способны блокировать ферменты протеазы SARS-CoV-2.

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Протеаза - фермент, химическое вещество, которое естественным образом вырабатывается организмом и расщепляет белки.

Напомним, недавно ученым из Медицинского колледжа в Пенсильвании удалось выяснить, что жидкости для полоскания рта могут спасти от заражения коронавирусом.

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Все по теме:

Продукты, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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