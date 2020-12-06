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Вирусолог из Уханя рассказала о новых коронавирусах у летучих мышей, которые могут передаваться людям

Вирусолог из Уханя рассказала о новых коронавирусах у летучих мышей, которые могут передаваться людям
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Китайский вирусолог Ши Чжэнли считает, что летучие мыши, обитающие на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками других видов коронавируса, которые тоже могут передаваться человеку. По её словам, они могут распространяться за пределами Китая.

Об этом сообщает "The Guardian".

"Мы должны искать их (вирусы Авт.) не только в Китае, но и в странах Южной Азии", - объяснила она.

Сообщается, что летучие мыши были только первоначальным носителем вируса. Прежде чем попасть к человеку Sars-CoV-2 передался промежуточному животному. Однако, что именно это за животное, пока не известно. Также вопросом остается и то, как долго вирус циркулировал среди животных прежде чем попал в организм к человеку.

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Как сообщалось ранее, специалисты из Китайской академии наук заявили, что коронавирус появился не в Китае, а в Индии летом 2019 года.

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Все по теме:

Китай, Летучие мыши, Вирусы, Коронавирус, Происхождение, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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