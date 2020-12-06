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Компания SpaceX отправила на МКС ракету Falcon 9 с клетками мозга, сердца и COVID-аппаратом на борту (видео)

Компания SpaceX отправила на МКС ракету Falcon 9 с клетками мозга, сердца и COVID-аппаратом на борту (видео)
Обновлено 18:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

В воскресенье, 6 декабря, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома в штате Флорида, с обновленным грузовым кораблем Dragon 2 на Международную космическую станцию. Запуск ракеты состоялся в в 18:17 по киевскому времени.

Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

Компания SpaceX отправила в свой первый полет грузовой корабль Dragon 2 по коммерческой программе снабжения МКС. На борту ракеты - клетки мозга, сердца и COVID-аппарат.

Также, корабль везет на орбиту принадлежности для экипажа, оборудование для станции, оборудование для выхода в открытый космос и компьютерные комплектующие.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что 15 ноября SpaceX отправили на МКС ракету Falcon 9 c кораблем Crew Dragon и четырьмя астронавтами на борту.

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Все по теме:

Космос, МКС, Наука, Falcon 9, SpaceX, Dragon 2.

Автор:

Телеграф
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