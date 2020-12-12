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Ученые развенчали миф про влияние коронавируса на уровень самоубийств

Ученые развенчали миф про влияние коронавируса на уровень самоубийств
02:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В последние месяцы в украинских больницах фиксируются частые случаи самоубийств из-за коронавируса. Также подобные инциденты с COVID-пациентами происходят в других странах мира. Все это связывали с воздействием коронавируса на пораженный организм пациентов, но, как утверждают ученые из Каролинского института в Швеции, свидетельств, подтверждающих связь между глобальными пандемиями и самоубийствами, очень мало.

Об этом сообщается в новом исследовании, которое было опубликовано в электронной библиотеке препринтов medrxiv.org.

Используя исторические данные о трех основных пандемиях гриппа ХХ века и недавно опубликованные данные за первую половину 2020 года, ученые стремились выяснить, существует ли связь между смертностью от гриппа и смертностью от самоубийства.

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Как оказалось, в период с 1910 по 1978 год не было доказательств ни краткосрочной, ни долгосрочной значимой связи между уровнем смертности от гриппа и изменениями в уровне самоубийств. Та же картина была выявлена в отдельных анализах для мужчин и женщин. Показатели самоубийств в январе-июне 2020 года незначительно снизились по сравнению с соответствующими показателями января-июня 2019 года (относительное снижение на -1,2% среди мужчин и -12,8% среди женщин).

В итоге ученые не нашли доказательств связи между уровнем смертности от гриппа и уровнем самоубийств в трех пандемиях 20-го века или в течение первых шести месяцев 2020 года (когда произошла первая волна COVID-19). Опасения по поводу значительного увеличения количества самоубийств могут быть преувеличены.

"СМИ должны быть осторожны, сообщая новости о самоубийствах во время текущей пандемии", - подытожили ученые.

Ранее профессор Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов заявил, что COVID-19 может стать причиной самоубийства и у вполне здоровых людей.

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Все по теме:

Самоубийство, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Суициды.

Автор:

Телеграф
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