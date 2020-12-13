Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Донбасс вернется в Украину очень быстро, а с Крымом будет сложнее: Пионтковский озвучил прогноз
Донбасс вернется в Украину очень быстро, а с Крымом будет сложнее: Пионтковский озвучил прогноз
Главные события недели: локдаун в Украине, Россия ввела санкции против "Слуги народа", ухудшение состояния Кернеса
Главные события недели: локдаун в Украине, Россия ввела санкции против "Слуги народа", ухудшение состояния Кернеса
Глава BioNTech дал новый прогноз по сроку окончания пандемии COVID-19
Глава BioNTech дал новый прогноз по сроку окончания пандемии COVID-19
Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)
Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)

Глава BioNTech дал новый прогноз по сроку окончания пандемии COVID-19

Глава BioNTech дал новый прогноз по сроку окончания пандемии COVID-19
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Разработчик вакцины Pfizer и BioNTech Угур Шахин считает, что после начала масштабной вакцинации от коронавируса, пандемия будет под контролем уже к концу лета 2021 года. 

Об этом Шахин рассказал в интервью Fox News

"Надеюсь, мы сможем очень быстро внедрить вакцину, что значительно сократит количество госпитализаций", - сказал он. 

 По его убеждению, чтобы в США увидели разницу, потребуется иммунизация 30% населения, а это, согласно его прогнозу, может произойти к апрелю. 

До конца следующего года Pfizer и BioNTech намерены произвести 1,3 миллиарда доз вакцины для всего мира 

Отметим, что ранее Шахин уже заявлял, что масштабная вакцинация в ближайшее время не принесет видимых результатов, также он говорил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни лишь к зиме 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцина, Pfizer, Коронавирус, Covid-19, BioNTech, Угур Шахин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"
02 Стало известно о мотивах мужчины, который выбросился из окна вместе с 5-летней дочерью в Москве
03 Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать
04 Боевик "ДНР" из базы "Миротворца" умер при странных обстоятельствах возле Петербурга (фото)
05 В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 13 декабря: гололед в Украине и антитеррористическая операция в Карабахе
Итоги дня 13 декабря: гололед в Украине и антитеррористическая операция в Карабахе
Тихановская заговорила о визите в Украину
Тихановская заговорила о визите в Украину
В Европе супермаркеты начали запасаться едой и лекарствами: названа причина
В Европе супермаркеты начали запасаться едой и лекарствами: названа причина
Ольга Сумская потеряла ребенка: актриса призналась, жалеет ли она об утрате
Ольга Сумская потеряла ребенка: актриса призналась, жалеет ли она об утрате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь