Глава BioNTech дал новый прогноз по сроку окончания пандемии COVID-19

Разработчик вакцины Pfizer и BioNTech Угур Шахин считает, что после начала масштабной вакцинации от коронавируса, пандемия будет под контролем уже к концу лета 2021 года.

Об этом Шахин рассказал в интервью Fox News.

"Надеюсь, мы сможем очень быстро внедрить вакцину, что значительно сократит количество госпитализаций", - сказал он.

По его убеждению, чтобы в США увидели разницу, потребуется иммунизация 30% населения, а это, согласно его прогнозу, может произойти к апрелю.

До конца следующего года Pfizer и BioNTech намерены произвести 1,3 миллиарда доз вакцины для всего мира

Отметим, что ранее Шахин уже заявлял, что масштабная вакцинация в ближайшее время не принесет видимых результатов, также он говорил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни лишь к зиме 2021 года.