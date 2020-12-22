Опасен для детей, возможно неуязвим для тестов и вакцин: что медики говорят про новый коронавирус

В Европе зафиксировали новый мутировавший штамм коронавируса COVID-19, который может быть на 70% больше заразным. Новая мутация гораздо легче распространяется среди детей.

К такому выводу пришли британские ученые, члены правительственной консультативной группы по угрозам новых и возникающих респираторных вирусов (Nervtag), передает BBC.

Профессор Венди Барклай отмечает, что теперь дети на том же уровне восприимчивости вируса, что и взрослые, поэтому можно ожидать значительного числа их инфицирования.

В свою очередь американские ученые говорят, что тесты могут не видеть эту форму COVID-19, а мутация быстро сделает бесполезными вакцины.

Бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб сказал, что вакцины против коронавируса в понедельник, вероятно, потребуют обновления каждые несколько лет, поскольку поверхностные белки вируса эволюционируют и становятся неузнаваемыми для антител, передает Fox News.

Готлиб отмечает, что, хотя существующие вакцины против COVID-19 и предыдущий иммунитет, вероятно, эффективны против недавно мутировавшего штамма вируса, быстро циркулирующего в Великобритании, развивающийся вирус потребует наблюдения путем "последовательности".

Напомним, что новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в ряде стран Европы и за ее пределами, добрался и до Украины.