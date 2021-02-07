Мутации коронавируса связали с лечением заболевания плазмой

Британские ученые заявили, что лечение плазмой коронавируса, который мог появиться в результате утечки из лаборатории в Ухане, привело к появлению мутаций COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, ученые из Кембриджа пришли к выводу, что хотя плазма выздоравливающего от коронавируса не причинила вреда пациенту с COVID-19, она не принесла явной пользы.

Оказывается, плазму следует с осторожностью использовать людям с хроническими иммунными заболеваниями, предпочтительно в клинических испытаниях или в тщательно контролируемых условиях.

В докладе также предполагается, что у пациентов с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями могут возникать многочисленные мутации.

"Когда у вируса есть шанс оставаться в одном человеке в течение длительного времени и размножаться в течение недель и месяцев, он учится бороться с иммунной системой, - рассказали в Кембридже. - Все дело в "давлении на вирус".

В отчете ученых говорится, что у пациента не развился точный вариант, который теперь стал доминирующей формой вируса, циркулирующего в Великобритании, но у него были некоторые общие элементы.

"Это просто показывает, что такой человек, как он, вероятно, является нулевым пациентом", - добавили исследователи.

Как сообщал "Телеграф", ранее ученые обнаружили 11 случаев мутации британского штамма коронавируса, который назвали E484K. Эта мутация демонстрирует высокую заразность в Южной Африке и Бразилии, а также имеет большую стойкость к нынешней вакцине BioNTech/Pfizer.