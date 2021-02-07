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Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Расследование происхождения коронавируса: на рынке в Ухане нашли улики

Расследование происхождения коронавируса: на рынке в Ухане нашли улики
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Группа ученых Всемирной организации здравоохранения, которая прибыла в китайский городу Ухань, сообщила о том, что нашла "важные улики" во время исследования рынка морепродуктов, где возникла первая вспышка коронавируса. 

Об этом пишет Bloomberg

Глава делегации Петер Дашак заявил, что основные результаты расследования будут обнародованы до 10 февраля, дня отбытия группы из Китая. 

По его словам, ученым удалось посетить рынок морепродуктов, где, как предполагается, случилась первая вспышка COVID-19.

Несмотря на то, что его закрыли и продезинфицировали сразу после начала эпидемии, многие вещи там остались нетронутыми. 

"Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходит, и это то, что мы искали", - сказал он. 

Дашак рассказал, что китайские ученые, работавшие на рынке определили места, где обнаружили следы SARS-CoV-2.

"Теперь мы знаем то, чего не знали тогда - что на каждый случай болезни приходились другие, которые протекали бессимптомно или которые трудно было отличить от простуды или кашля", - сказал он, добавив, что пока сложно сказать сколько людей в начале пандемии болели бессимптомно и когда именно это началось. 

Однако ученый уверен, что к концу поездки его группе удастся четко ответить на вопрос, что же там произошло. 

Как сообщалось ранее, британские ученые связали появление разных мутаций коронавируса с попытками лечить больных COVID-19 плазмой крови уже переболевших людей

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ВОЗ, Ухань, Коронавирус, Covid-19.
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