Смертность выше в шесть раз: ученые назвали самые опасные симптомы COVID-19

При коронавирусе у людей с неврологическими симптомами, связанными с COVID-19, вероятность смерти в шесть раз выше, чем у пациентов без неврологических осложнений.

Об этом говорится в результатах исследований в JAMA Network Open, опубликованных 11 мая.

По словам профессора медицины, неврологии и нейрохирургии в Медицинской школе Университета Питтсбурга Шерри Чоу, у большинства людей, которых нужно было госпитализировать при "короне", также развивались неврологические проблемы.

Исследование неврологических проявлений COVID-19 на сегодняшний день, охватывает 133 страны на всех континентах, кроме Антарктиды.

В группе с 3 744 человек, попавших в больницу с коронавирусом 82% имели неврологические симптомы, о которых сообщали сами или были клинически зафиксированы. Так 4 из 10 пациентов сообщили о головных болях, и примерно 3 из 10 заявили, что потеряли обоняние или вкус. Из клинически диагностированных синдромов - аномалий, которые может наблюдать врач у постели больного, независимо от того, осознает ли пациент проблему - острая энцефалопатия была наиболее распространенной, поражая почти половину пациентов, за которой следовала кома (17%) и инсульты (6%).

При этом, несмотря на опасения касательно способности коронавируса напрямую атаковать мозг и вызывать отек и воспаление мозга - менингит и энцефалит - такие исходы были у 1% госпитализированных пациентов с заболеванием.

По словам доктора Чоу, самым частым симптомом, который наблюдают в больницах является острая энцефалопатия. Таким образом пациенты могут находиться в измененном сенсорном состоянии или иметь нарушенное сознание, или не чувствуют себя такими, как они есть, и ведут себя смущенно или возбужденно.

Исследование показало, что наличие ранее существовавшего неврологического состояния любого типа - от заболеваний головного, спинного мозга и нервов до хронической мигрени, слабоумия или болезни Альцгеймера, среди прочего, — является самым сильным предиктором развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19, что увеличивает риск в два раза. Кроме того, наличие любых неврологических симптомов, связанных с COVID-19 - от чего-то столь же безобидного, как потеря обоняния, до серьезных событий, таких как инсульты, — связано с шестикратным повышением риска смерти.

При этом, даже если человек вылечится его перспективы здоровья в долгосрочном отношении пока неопределенны.

Напомним, что ранее врачи сообщили о серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком", среди выздоравливающих и выздоровевших от коронавируса пациентов.