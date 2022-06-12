Новое жилье от государства вместо компенсации – как предлагают решить проблему с "метрами" для пострадавших от войны

Девелоперы готовы строить жилье для украинцев взамен на ценные бумаги под госгарантии

По прогнозам застройщиков, до 2023 года Украина столкнется с нехваткой жилья и ростом цен на него, и решить эту проблему девелопмеры предлагают с помощью предложенного государством механизма компенсации за разрушенное жилье, которую можно заявить через приложение "Дия".

По мнению Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, разработка прозрачной схемы компенсации пострадавшим за разрушенное и поврежденное жилье в результате войны может повлиять и на рост рынка.

Так, одним из вариантов может стать внедрение ценных бумаг (имущественных сертификатов) на сумму оценки потерь, которые пострадавший сможет беспрепятственно конвертировать в девелопера на квадратные метры. В то же время, государство должно гарантировать погашение таких ценных бумаг по их номиналу.

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"Такой механизм может учесть интересы и права пострадавших от войны граждан, будет способствовать здоровой конкуренции между девелоперами, что, в свою очередь, будет стимулировать первичный рынок, ведь у девелоперов появятся живые средства. Кроме того, такие "имущественные сертификаты" могут стать весомым предохранителем коррупции, обычно сопровождающей любые централизованные планы по застройке. К тому же "имущественные сертификаты" исключают риски появления новой волны застройки невысокого качества, по примеру массового строительства хрущевок", — подчеркнул специалист в комментарии "Телеграфу".

Тем временем ожидании возобновления строительства, в Украине активно растет рынок аренды жилья, на который выходят предложения в стиле "совок", но зато по доступной цене в 5500 гривен или 160 долларов за двухкомнатную квартиру.