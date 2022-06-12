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Новое жилье от государства вместо компенсации – как предлагают решить проблему с "метрами" для пострадавших от войны

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Никита Синицин Никита Синицин
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Девелоперы готовы построить новое жилье для пострадавших от войны если поможет государство
Девелоперы готовы построить новое жилье для пострадавших от войны если поможет государство

Девелоперы готовы строить жилье для украинцев взамен на ценные бумаги под госгарантии

По прогнозам застройщиков, до 2023 года Украина столкнется с нехваткой жилья и ростом цен на него, и решить эту проблему девелопмеры предлагают с помощью предложенного государством механизма компенсации за разрушенное жилье, которую можно заявить через приложение "Дия".

По мнению Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, разработка прозрачной схемы компенсации пострадавшим за разрушенное и поврежденное жилье в результате войны может повлиять и на рост рынка.

Так, одним из вариантов может стать внедрение ценных бумаг (имущественных сертификатов) на сумму оценки потерь, которые пострадавший сможет беспрепятственно конвертировать в девелопера на квадратные метры. В то же время, государство должно гарантировать погашение таких ценных бумаг по их номиналу.

"Такой механизм может учесть интересы и права пострадавших от войны граждан, будет способствовать здоровой конкуренции между девелоперами, что, в свою очередь, будет стимулировать первичный рынок, ведь у девелоперов появятся живые средства. Кроме того, такие "имущественные сертификаты" могут стать весомым предохранителем коррупции, обычно сопровождающей любые централизованные планы по застройке. К тому же "имущественные сертификаты" исключают риски появления новой волны застройки невысокого качества, по примеру массового строительства хрущевок", — подчеркнул специалист в комментарии "Телеграфу".

Тем временем ожидании возобновления строительства, в Украине активно растет рынок аренды жилья, на который выходят предложения в стиле "совок", но зато по доступной цене в 5500 гривен или 160 долларов за двухкомнатную квартиру.

Теги:
#Недвижимость #Строительство #Компенсация #Жилье #Квартиры #Война с РФ