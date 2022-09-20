Стоимость аренды жилья в Украине резко изменилась: чего ждать

В Киеве, Львове, Одессе и Днепре цены начали меняться уже осенью – предложений становится меньше

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину в стране резко изменился спрос на аренду недвижимости. На 17% увеличилось количество украинцев, сдающих в аренду свои квартиры и дома. Выросли и цены на продажу, в том числе на западных регионах.

Большинство арендодателей (58%) заявляли, что снизили цены на жилье на 20-50%. Тем не менее, уже к концу этого лета цены снова пошли вверх, а количество предложения стремительно уменьшается. Причиной тому вторая волна миграции, когда украинцы начали искать более привлекательные варианты для жизни. То есть, если весной внутренне переселенные лица брали в аренду любое жилье, которое является самым дешевым и самым отдаленным от боевых действий, то ближе к осени люди пытаются переехать в большие города, где есть школы, детские сады, горячая вода и отопление.

Поэтому в четырех городах-миллионниках за первую неделю сентября количество предложений жилья резко уменьшилось. Речь идет о Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

Изменение количества объявлений в месяц

Однако цены в городах все же меньше, чем были в 2021 году. К примеру, в Киеве 1-комнатную квартиру сейчас можно снять за 9 400 грн; 2-комнатную — 13 150 грн; 3-комнатную — 19 530 грн. Если сравнить с прошлым годом, средняя стоимость аренды в Киеве снизилась на 20-30%.

Цены на жилье в мегаполисах Украины

Что же будет с ценами дальше? Аналитики считают, что осенью цены значительно возрастут в крупных городах, кроме прифронтовых, таких как Харьков. Беженцы сейчас возвращаются из-за границы в более безопасные города Украины. Кроме того, люди с Востока также до сих пор уезжают в другие регионы.

Самый большой спрос на бюджетные однокомнатные квартиры. Однако сейчас их осталось не так много, поэтому риелторы предлагают в основном двухкомнатные квартиры.

По прогнозам аренда жилья в Киеве и Одессе уже в ближайшее время может вырасти на 10-15%. Тем временем в западных регионах рынок арендной недвижимости стабилизировался.

В дальнейшем все будет зависеть от боевых действий. Большинство спроса формируют именно переселенцы, так что от новой оккупации или деоккупации ситуация на рынке недвижимости может кардинально измениться.

Как сообщал Телеграф ранее, цены на квартиры и дома в столице Украины начали существенно меняться после освобождения региона.