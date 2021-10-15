Италия охвачена протестами из-за введения обязательного Green Pass по коронавирусу (видео)

Бастуют работники в крупнейших городах страны.

В Италии с 15 октября для все работников любых сфер обязателен Green Pass — документ подтверждающий вакцинацию, негативный тест или излечение от COVID-19. Такое нововведение вызвало массовые протесты в стране.

Об этом сообщает АNSA.

Наиболее крупные страйки прошли в Риме, Генуе, Триесте и Аконе. В последних трех городах бастующие докеры нарушили работу портов. В Триесте на протест вышли более двух тысяч сотрудников порта.

Подобный медицинский документ с пятницы обязателен для работы как в частном, так и в государственном секторе.

Порт Триеста принимает как грузовые суда, так и круизные лайнеры.

В Риме демонстранты прошли по улицам с требованием отменить Грин Пасс.

Протесты против введения новых мер безопасности по коронавирусу продолжаются в Италии уже неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине в очередной раз заявили о расширении списка профессий с обязательной иммунизацией от коронавируса.

Также обновили правила для поездок между областями для водителей и пассажиров транспорта — понадобится ряд документов.