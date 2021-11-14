Австрия отправляет антивакцинаторов на локдаун

В Австрии один из наименьших показателей вакцинации в Западной Европе.

Власти Австрии обеспокоились ситуацией с распространением коронавируса в стране и вновь вводят локдаун. Впрочем, в этот раз он будет введен выборочно и только для людей, которые не прошел полного курса иммунизации. То есть для тех, кто не получил ни одной дозы вакцины, либо получил только одну из двух.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление федерального канцлера Австрии Александера Шалленберга, такое решение было принято из-за всплеска новых случаев COVID-19 в стране.

"Мы не относимся к этому шагу легкомысленно, но он необходим", — сказал он.

Таким образом уже с 15 ноября невакцинированные граждане страны не смогут покидать свои дома без острой на то необходимости. Они все еще смогут посещать работу или покупать продукты первой необходимости, однако развлекательные мероприятия для них будут запрещены.

Пока ожидается, что локдаун будет введен на 10 дней и он не будет распространяться на детей младше 12 лет. Таким образом на домашний режим могут отправиться около 2 миллионов человек. Нарушителям карантина будут грозить штрафы в размере до 1650 евро (49,5 тысячи гривен).

Издание отмечает, что в Австрии тема вакцинации не очень популярна, а многие жители относятся к ней скептически. В частности в настоящее время охват прививками взрослого населения там достигает 65%, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.

Как сообщалось ранее, ограничения для невакцинированных граждан также были недавно введены в Сингапуре. Местный Минздрав заявил, что антипрививочники оказывают слишком большую нагрузку на систему здравоохранения и отказал им в бесплатном лечении COVID-19.