Коронавирус начинает "душить" Европу: Франция и Италия бьют рекорды по новым случаям

Коронавирус отступать, похоже, не собирается.

Пока в Украине отмечается тенденция к снижению числа новых случаев COVID-19, в странах западной Европы ситуация ухудшается, а во Франции и Италии и вовсе зафиксировали коронавирусные антирекорды.

Об этом сообщает The Guardian.

Так по данным на утро пятницы, 24 декабря, во Франции зафиксировали 94 124 новых случаев болезни, что является рекордом за все время пандемии. Также сообщается о том, что в больницы за сутки попали 16,2 тысячи человек, что тоже является рекордом за последние семь месяцев.

В Италии дела обстоят не лучше, там новые антирекорды по новым случаям заболеваемости фиксируют два дня подряд. Утром пятницы их число впервые перевалило за пятидесяти тысяч и составило 50 599. Примечательно, что днем раньше в стране обнаружили 44 595 новых инфицированных.

Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдается не только в этих, так например, днем раньше все рекорды побила Великобритания, где обнаружили более 122 тысяч новых случаев.

Динамика прироста новых случаев коронавируса

Как сообщалось ранее, в Европейской комиссии могут принять решение о сокращении срока действия "ковидных" сертификатов с одного года до девяти месяцев. В Минцифры уже заявили, что если в ЕС эта норма будет принята, то вскоре она перекочует и в Украину.