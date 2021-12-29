Кольцо сжимается: что происходит с коронавирусом в соседних с Украиной странах

Часть заболевших инфицированы "Омикроном", который не приобрел пока такого широкого распространения как в США или Великобритании.

Коронавирус, который в Украине в последние несколько дней снова начал набирать обороты, выходит на пик в некоторых соседних странах. Так, в Польше за сутки он унес жизни 794 человек, что за четвертую волну коронавируса — рекордный показатель.

Об этом сообщает Polsat News.

Количество новых случаев увеличилось до 15 571 против менее чем 10 тысяч на утро вторника. Большинство умерших не проходили вакцинацию от коронавируса.

В России за сутки выявили более 21 тысячи пациентов с коронавирусом. 932 человека с болезнью не справились. Лидерами по смертности стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Согласно статистике заболеваемости на 28.12 (данные за среду озвучили еще не все страны) Россия занимает лидирующую позицию по количеству новых случаев коронавируса среди стран, соседствующих с Украиной.

Количество заражений коронавирусом в Европе

Россия и Польша держат лидерство в Европе по количеству смертей от коронавируса. Украину в этом рейтинге из соседних стран опережает на 28 декабря только Венгрия, в которой зафиксировали на утро среды 3005 зараженных и 115 умерших. Таким образом в новой статистике она окажется ниже Украины.

Количество летальных исходов от коронавируса в Европе

В соседних странах продолжают фиксировать новые случаи штамма коронавируса "Омикрон". Венгерская статистика сообщает про 68 случаев заболевания, польская — про 25 выявленных инфицированных. В Беларуси 29 декабря выявили первого зараженного, а в России — "Омикрон" поразил около полусотни человек, причем больны не только "привезшие" его из-за границы, но и заразившиеся внутри страны.

В Украине, как писал "Телеграф", "Омикрон" также распространяется — кроме Киева заболевших этим штаммом выявили в Львове и Днепре. Один из зараженных недавно приехал из Польши.

Против "Омикрона" эффективна ревакцинация — утверждают исследователи. В Украине повторный курс прививок от коронавируса начнется в 2022 году — спустя год после первых инъекций.