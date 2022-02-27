Полное единство с Украиной: Франция закрыла авиапространство для России

Франция закрыла небо для российских самолетов с 27 февраля

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд европейских стран принял решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. К ним в воскресенье 27 февраля также присоединилась Франция.

Как сообщил министр транспорта Франции Жан-Батист Джебарри, небо станет закрытым для России с вечера воскресенья, 27 февраля.

"С сегодняшнего вечера (27 февраля — ред.) Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно о планах Европы полностью закрыть небо для россиян. В списке стран, которые уже это сделали: Германия, Болгария, Финляндия, Швеция, Великобритания, Латвия, Эстония, Чехия, Словения, Бельгия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Италия, Ирландия, Австрия. В общей сложности их 19.

Также "Телеграф" сообщал, что Германия отказалась покупать у России газ и пересмотрела решение об оружии для Украины, сообщив, что передаст 500 ракет установкам "Стингер", а также тысячу единиц противотанкового оружия.