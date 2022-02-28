Германия примет всех беженцев, которые бегут из Украины из-за войны с Россией

Сотни тысяч украинцев бегут от войны на Запад.

На пятый день полномасштабного вторжения России в Украину власти Германии решили взять на свои плечи проблему беженцев, которые штурмуют границы европейских стран.

С соответствующим заявлением 28 февраля выступила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает korrespondent.

Глава ведомства отметила, что всех беженцев из Украины, которые попадут на территорию Европейского Союза может принять Германия.

"Германия готова принять всех беженцев из Украины, которые прибудут в ЕС", — заявила Бербок.

Напомним, 28 февраля в Беларуси проходят первые за время войны переговоры Украины с Россией. Первый раунд этой встречи уже завершился, однако никаких деталей стороны пока не раскрывали.

Ранее сообщалось, что украинские защитники острова Змеиный остались живыми. Кроме того, Служба безопасности Украины обнаружила переписку захватчика с матерью, на которой российский солдат признался в стрельбе по мирным жителям. Также в понедельник украинская армия захватила новейшее оружие россиян.