Суд в Гааге по собственной инициативе начнет расследование преступлений России в Украине
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В Гааге ответили на предложение Украины начать расследование военных преступлений
Международный уголовный суд (МУС) решил по собственной инициативе запустить расследование преступлений совершенных в Украине после начала вторжения России.
Об этом говорится в заявлении главного прокурора МУС Карима Хана.
"Сегодня хочу объявить, что я принял решение как можно скорее приступить к расследованию ситуации в Украине", — сообщил он.
Прокурор напомнил, что поскольку Украина не является участницей Римского статута МУС, то не может самостоятельно направить иск в его управление. Однако он напомнил, что наша страна уже пользовалась правом признать юрисдикцию Суда относительно преступлений совершенных на ее территориях в 2013-2014 годах и воспользовалась ним снова.
"Я уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Следующим шагом является продолжение процесса запроса и получения разрешения Палаты предварительного производства Суда на начало расследования", — сообщил Хан и добавил, что если страна-участник МУС направит к нему соответствующее обращение, то расследование начнется незамедлительно.
Как сообщалось ранее, днем 28 февраля оккупационные войска нанесли ракетные удары по жилым районам Харькова.
По данным городского главы Игоря Терехова из-за этого погибли 9 мирных жителей и еще 37 получили ранения.